Взлетели до небес? В РЖД объяснили запредельную стоимость билетов из Анапы

С пересадками получится заплатить в разы меньше, но не факт.

Высокая стоимость билетов на поезд из Анапы в Москву, которая доходит до 92 тысяч рублей, связана с классом обслуживания. Об этом сообщила пресс-служба «дочки» Российских железных дорог (РЖД) — Федеральной пассажирской компании — в беседе с «Парламентской газетой».

С начала лета Краснодарский край уже посетили порядка девяти миллионов человек. Специалисты из турсферы считают это рекордом, к которому не вся инфраструктура была готова. Туристы отправляются на отдых различными путями: на машине, авиасообщением или на поездах. Последний вариант оказался менее популярным — только 15% соглашаются на него.

Интересно вот что: изначально билетов на юг поступило на несколько сотен тысяч больше, чем в 2023 году. Это при условии, что на сезон запланировано всего 36 тысяч рейсов в теплые края и обратно. Увеличить количество поездов невозможно, но стоимость ж/д билетов выросла — только в одну сторону она составляет от 86 до 92 тысяч рублей.

«80-90 тысяч — это билеты с пересадками в вагоны СВ и люкс. И цена соответствует классу обслуживания», — рассказали в Федеральной пассажирской компании.

В газете выяснили, что сейчас билетов из Анапы в Москву на 30 августа нет в продаже. Однако потенциальным покупателям предлагают оставить заявку в листе ожидания. При этом, как отмечается в статье, на популярном агрегаторе на ту же дату удалось найти билеты по цене от семи до 11 тысяч рублей с пересадками в Орле или Сызрани. Места в плацкартных вагонах полностью распроданы.

То самое дорогое предложение тоже нашлось. Поездка с пересадкой в Ростове составит чуть больше суток. Большую часть дороги пассажир будет в отдельном купе с душем. Цена такого билета — от 89,3 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России утвердили список курортов федерального значения. Всего в перечне более 50 мест. В том числе в него попали Анапа, Сочи, курорты южного берега Крыма.