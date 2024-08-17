В Костроме мужчина выпил 70 литров пива на работе и инсценировал ограбление

Житель Костромы выпил 70 литров пива и съел почти килограмм фисташек в магазине, в котором работал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сотрудник питал настоящую страсть к пенному напитку и снекам, а потому не смог удержаться, когда все это оказалось в свободном доступе. Как не расплачиваться за товар он тоже придумал, решив инсценировать ограбление.

«13 августа в дежурную часть УМВД России по г. Кострома обратился продавец торговой точки. Он сообщил, что до начала рабочей смены обнаружил вскрытый дверной замок, отсутствие денег в кассе, а потом недосчитался снеков и 30 литров пива», — говорится в сообщении ведомства.

Выяснилось, что сам заявитель выпил 70 литров магазинного пива и съел 800 граммов фисташек, а затем решил инсценировать ограбление, чтобы не оплачивать товар.

Правонарушитель дождался, когда хозяин торговой точки уедет в командировку, сломал замок на входной двери магазина, разгромил все вокруг, а также украл из кассы 11 тысяч рублей.

Афера любителя пива была раскрыта, после чего против него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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