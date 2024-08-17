Наша земля: бойцы «Пятнашки» дают мощный отпор ВСУ в приграничье Курской области

Российские военные пресекли попытку врага расширить фронт от Суджанского района на север Курской области. Ликвидировали мобильные группы ВСУ, которые попытались прорваться к населенным пунктам Алексеевский, Каучук и Малая Локня. Нападение отбили бойцы легендарной интербригады «Пятнашка», в этот момент несмотря на опасность вместе с защитниками приграничья на позициях находилась наша съемочная группа. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин передает с места боев.

Дороги на Курск снова, как и 80 лет назад, отмечены огнем войны. Наша съемочная группа делает остановку, чтобы изучить уничтоженную машину.

Чем ближе фронт, тем чаще замечаем подобные сгоревшие авто на обочинах трасс. Отсюда до Суджи около трех десятков километров. Эта машина, вероятно, была поражена дроном, весь ее кузов испещрен отверстиями от поражающих элементов. Машина полностью выгорела, в салоне пусто. Очень надеемся, что люди успели эвакуироваться.

Далее едем по пересеченной местности в клубах пыли, пытаемся найти путь к нашим бойцам.

Пробираемся на позиции интербригады «Пятнашка», легендарного старейшего подразделения, которое было создано еще на заре ДНР. Конечно, пробираемся с включенным РЭБом, который установлен на крыше автомобиля, потому что здесь уже не до шуток: так просто не погуляешь, не покатаешься, зона абсолютной опасности.

И вот мы в расположении интербригады, которую теперь называют «Дикой дивизией Донбасса». Отвлекаться им нельзя ни на минуту.

На самом деле, не совсем подходящий момент для работы СМИ, потому что противник активизировался и производит накат на наши позиции. Парням сейчас не до журналистов, пережидаем момент.

Обычный рабочий момент, успокаивает боец с позывным «Казань». Фронт не всегда стабилен, но враг так просто не пройдет.

«Враг пытается окапываться, это мы точно знаем. Пытается закрепиться, делает минометные обстрелы наших позиций. Старается всячески нам навредить, нанести поражение. Мы тоже, в свою очередь, не отстаем. Будьте спокойны! Придет время, вы все увидите», — заметил боец с позывным «Казань».

«Казань» перепрошивает рации. Проще говоря, меняет частоты, чтобы их не смог перехватить противник. Мы же нередко сканируем волны их переговоров и можем подслушать эфиры.

«Кстати, очень часто на Авдеевской промзоне была слышна польская речь. Наемники там присутствовали, и это 2022 год», — рассказал «Казань».

Наемники в составе ВСУ зашли теперь и на курскую землю. Легендарный командир с позывным «Абхаз» уверяет, что это ненадолго.

«Перспективы для ВСУ можно обрисовать?» — спросили у него.

«Конечно, перспективы ВСУ „радужные“ — они стремятся к Бандере и лично сами пойдут к нему на доклад. Мы в этом им поможем», — ответил «Абхаз».

Небольшая передышка. Кажется, что бои стихли. На полях деревенские куры и утки щиплют траву. Вроде, обычная мирная жизнь, но уже через пару минут понимаем, что нам действительно показалось.

Покидаем «Пятнашку» раньше запланированного срока. Все-таки у ребят сейчас напряженная пора. Нужно дать отпор захватчику, пока тот не отступит.