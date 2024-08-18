Бессонница и внезапная смерть: врач предупредил об опасности энергетиков

Психиатр Холдин: частое употребление энергетиков может привести к апатии
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
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Частое употребление такого напитка может вызвать проблемы со здоровьем.
Частое употребление энергетических напитков может привести к апатии и смерти. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщается в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
Врач объяснил, что энергетические напитки, в основном, состоят из стимуляторов и кофеина. Кроме того, в состав входят вещества, которые улучшают усвоение кофеина. В результате энергетики помогают снизить усталость и на какое-то время повышают настроение.
«Но их употребление истощает нервную систему и резервы организма. Кофеин и другие компоненты оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему, сужают сосуды и повышают артериальное давление, вследствие чего возникает риск поражения сердца и мозга», — предупреждает специалист.
Он отмечает, что регулярное употребление энергетических напитков несет в себе серьезную опасность для здоровья. Несмотря на кажущуюся бодрость, которую они приносят, эти напитки могут спровоцировать сердечные проблемы, включая аритмию, сердечный приступ, а в некоторых случаях даже привести к внезапной смерти.
Важно понимать, что энергетики не содержат в себе никакой реальной энергии. Их стимулирующий эффект кратковременный, и за ним неизбежно следует период упадка сил, слабости и апатии.
Данный напиток в больших дозах может также вызвать бессонницу, тахикардию, тошноту и рвоту.
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