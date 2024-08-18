Бессонница и внезапная смерть: врач предупредил об опасности энергетиков

Частое употребление такого напитка может вызвать проблемы со здоровьем.

Частое употребление энергетических напитков может привести к апатии и смерти. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщается в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Врач объяснил, что энергетические напитки, в основном, состоят из стимуляторов и кофеина. Кроме того, в состав входят вещества, которые улучшают усвоение кофеина. В результате энергетики помогают снизить усталость и на какое-то время повышают настроение.

«Но их употребление истощает нервную систему и резервы организма. Кофеин и другие компоненты оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему, сужают сосуды и повышают артериальное давление, вследствие чего возникает риск поражения сердца и мозга», — предупреждает специалист.

Он отмечает, что регулярное употребление энергетических напитков несет в себе серьезную опасность для здоровья. Несмотря на кажущуюся бодрость, которую они приносят, эти напитки могут спровоцировать сердечные проблемы, включая аритмию, сердечный приступ, а в некоторых случаях даже привести к внезапной смерти.

Важно понимать, что энергетики не содержат в себе никакой реальной энергии. Их стимулирующий эффект кратковременный, и за ним неизбежно следует период упадка сил, слабости и апатии.

Данный напиток в больших дозах может также вызвать бессонницу, тахикардию, тошноту и рвоту.

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