Пострадавший в ДТП в Петербурге ребенок скончался в больнице

Как стало известно 5-tv.ru, пострадавший в ДТП в Петербурге семилетний ребенок не выжил. Мальчик скончался в больнице, куда его доставили с тяжелой травмой.

Ранее стало известно, что в Приморском районе Петербурга 23-летний водитель кроссовера Chery Tiggo сбил семилетнего мальчика. ДТП произошло в 18.20 около дома № 137 корпус 1 по Приморскому проспекту. Водитель машины двигался по дворовой территории, когда из-за припаркованного у обочины автомобиля на проезжую часть выбежал мальчик. Водитель Chery Tiggo не успел затормозить и совершил наезд на ребенка. В результате ДТП ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

По мнению очевидцев инцидента, водитель автомобиля, который сбил семилетнего мальчика на Приморском проспекте в Петербурге, двигался со скоростью выше допустимой. Кроме того, отмечает свидетель наезда, семья пострадавшего слишком долго ждала скорую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что сбивший мальчика в Петербурге водитель разогнался выше допустимой нормы.