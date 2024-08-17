Люди все видели: сбивший мальчика в Петербурге водитель разогнался выше допустимой нормы

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 28 0

Водитель сбившего авто в Петербурге мальчика двигался быстрее допустимой нормы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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В результате происшествия семилетний мальчик получил серьезные травмы.

Водитель автомобиля, который сбил семилетнего мальчика на Приморском проспекте в Петербурге, двигался со скоростью выше допустимой. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru очевидец происшествия Евгений.

«Я видел боковым зрением, что скорость у него явно была не дворовая, а по большей части, наверно, ближе к проезжей», — рассказал Евгений.

По его словам, трудно сказать наверняка, вышел ли мальчик или выбежал под машину. Как только случилось ДТП, водитель остановился, а родители ребенка вызвали скорую.

«Скорую ждали — уже кровь на асфальте стала остывать. Это вообще бред — 20 минут ждать», — возмущается мужчина.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля двигался по дворовой территории, когда из-за кустов на проезжую часть выбежал мальчик. Водитель не успел среагировать и совершил наезд на ребенка.

Пострадавший мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина на электровелосипеде сбил девочку на самокате в Москве.

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