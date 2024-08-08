Кто из звездных гостей был замечен на празднике?

Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук 7 августа сыграли пышную свадьбу. Молодожены пригласили на мероприятие большое количество гостей в загородный коттеджный поселок Agalarov Estate в Московской области. Кадры этого торжества стали активно распространяться по Сети.

О свадьбе Харламова и Ковальчук заговорили еще в начале июня. Тогда актриса опубликовала в соцсетях снимок, сделанной на полароид. На фото пара стояла на фоне ЗАГСа. В мае этого года комик прямо намекал на свадьбу с Ковальчук, когда выложил в интернет видео с кольцом на безымянном пальце любимой, и подписал ролик «Тили-тили-тесто».

Оказалось, что пара расписалась тайно и пригласила на торжество только самых близких. Позже в одном из интервью на YouTube комик объяснил, что его возлюбленной важно, чтобы у нее была полноценная свадьба с белым платьем и в окружении друзей.

Это неудивительно, ведь для 31-летней Катерины это первый брак, а для 43-летнего Гарика это была уже третья свадьба по счету.

Шоумен даже как-то заявил в своем блоге, что «этот раз — последний», но коллеги не спешат верить Харламову и подшучивают над его новой свадьбой.

Как прошло торжество

Среди тех, кто пришел поздравить влюбленных, были и близкие, друзья, а также многочисленные коллеги знаменитостей.

Дочери Харламова от предыдущего брака на празднике не было. Среди звездных гостей можно было заметить Тимура Батрутдинова, Дениса Дорохова, Азамата Мусагалиева, Тимура Вайнштейна, Яну Батыршину и многих других.

Саму свадебную церемонию пара доверила провести актеру Сергею Бурунову. При этом на концерте после официальной части перед гостями выступил певец Сосо Павлиашвили.

Первые кусочки свадебного торта достались мамам Гарика и Катерины. Судя по видео из соцсетей, все выглядят счастливо, в том числе сами молодожены.

Что касается свадебного декора, то молодожены отдали предпочтение минимализму: все было выполнено в оливковых тонах с добавлением живых цветов. В Сети уже предположили, что дизайном, скорее всего, занималась Ковальчук, а Харламов же был ответственен за гостей.

Невеста выбрала несколько свадебных платьев: в одном из них она была на церемонии, а в другом веселилась вместе с супругом и гостями. Оба варианта были довольно элегантными, полностью соответствовали стилю актрисы, а также выгодно подчеркивали ее утонченную фигуру и бронзовый загар. Прическа у Ковальчук была такая же сдержанная и простая, но подчеркивающая ее красоту.

В свою очередь, Гарик Харламов не стал изменять себе. Несмотря на то, что для официальной части он выбрал классический костюм, для неофициальной части он уже облачился в привычную спортивную одежду и кепку. В таком виде шоумен стал исполнять любимые песни перед друзьями и коллегами.

Как развивались отношения пары

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились на съемочной площадке сериала «Гусар», в котором они сыграли главные роли. Практически сразу после разрыва отношений между Асмус и Харламовым стали появляться слухи о романе комика с коллегой по сериалу. Это был 2020 год, когда пара вместе поехала отдыхать на Черное море в Абхазию.

Тогда никто из них двоих не прокомментировал ситуацию, но уже в 2021 году они официально подтвердили свой роман. Так, осенью 2021 года Гарик открывал сеть закусочных Dog Bulldog, и его пришла поддержать возлюбленная, тем самым подтвердив свои отношения.

Ковальчук тут же окрестили «копией Асмус», намекая на внешнюю схожесть двух девушек — двух хрупких голубоглазых блондинок с мягкими чертами лица.

В феврале 2024 года пара распалась, но о причинах такого решения неизвестно до сих пор. Тогда лишь Харламов на вопрос журналистов о том, есть ли у него возлюбленная, резко и категорично ответил «нет». Однако уже спустя пару месяцев пара вновь начала встречаться. Уже в апреле 2024 года Харламов и Ковальчук вновь вышли в свет вместе и уже через месяц объявили о своей помолвке.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Харламова провела древний обряд на счастливую семейную жизнь.

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