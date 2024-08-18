«Вы всегда за меня»: Лерчек прокомментировала роман экс-мужа Артема Чекалина

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 20 0

Лерчек пожелала бывшему мужу Артему Чекалину обрести свое счастье

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; Instagram* / ler_chek; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

О последних изменениях в жизни бывшего супруга блогера рассказали ее преданные фанаты.

Популярная блогер Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, обратилась к подписчикам. Она попросила фанатов не осуждать ее бывшего супруга Артема Чекалина, который накануне появился на публике с новой избранницей. Видеороликом знаменитость поделилась на странице в личном блоге.

Лерчек отметила, что желает экс-возлюбленному лишь самого лучшего и благодарна мужчине за все годы, проведенные вместе. Кроме того, она воспитывает троих наследников от Артема — двойняшек Алису и Богдана и сына Льва.

«Любимые, я не обращаю внимание, и вы тоже, пожалуйста, не тратьте свою энергию на это. Я знаю, вы всегда за меня, но давайте просто отпустим. И я желаю Артему только счастья и благодарна за наших сладких деток», — объяснила блогер.

Она также попросила поклонников не отправлять ей фото и видео с новой девушкой Чекалина — Валерия подчеркнула, что будет искренне рада, если бывший супруг обретет свое счастье. Кроме того, звезда настоятельно попросила не писать гневные комментарии Артему и оставить весь негатив.

Брак Лерчек и ее мужа дал трещину во время громкого скандала, когда их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Пара смогла выплатить ФНС задолженность, уголовное дело в их отношении закрыли, однако скандал стал роковым для многолетнего союза блогеров.

Лерчек 15 апреля подала документы для расторжения брака. В июле стало известно, что знаменитости официально расстались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Чекалина осудили за страстный поцелуй с новой избранницей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.91
0.11 97.84
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:24
Бойцы России задержали похищавшего жителей Курской области боевика ВСУ
11:08
«Вы всегда за меня»: Лерчек прокомментировала роман экс-мужа Артема Чекалина
10:51
Впервые за 17 лет: в Тюмени вылечили девушку, которая никогда не дышала носом
10:35
Группировка «Запад» всего за сутки взяла под контроль 40 «опорников» ВСУ
10:18
Террористическая тактика: в США объяснили жестокость ВСУ по отношению к людям
10:02
Победа за нами: что происходит в Курской области с момента нападения боевиков

Сейчас читают

Люди все видели: сбивший мальчика в Петербурге водитель разогнался выше допустимой нормы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Священное чудовище: что оставил после себя французский артист Ален Делон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака