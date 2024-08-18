«Вы всегда за меня»: Лерчек прокомментировала роман экс-мужа Артема Чекалина

О последних изменениях в жизни бывшего супруга блогера рассказали ее преданные фанаты.

Популярная блогер Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, обратилась к подписчикам. Она попросила фанатов не осуждать ее бывшего супруга Артема Чекалина, который накануне появился на публике с новой избранницей. Видеороликом знаменитость поделилась на странице в личном блоге.

Лерчек отметила, что желает экс-возлюбленному лишь самого лучшего и благодарна мужчине за все годы, проведенные вместе. Кроме того, она воспитывает троих наследников от Артема — двойняшек Алису и Богдана и сына Льва.

«Любимые, я не обращаю внимание, и вы тоже, пожалуйста, не тратьте свою энергию на это. Я знаю, вы всегда за меня, но давайте просто отпустим. И я желаю Артему только счастья и благодарна за наших сладких деток», — объяснила блогер.

Она также попросила поклонников не отправлять ей фото и видео с новой девушкой Чекалина — Валерия подчеркнула, что будет искренне рада, если бывший супруг обретет свое счастье. Кроме того, звезда настоятельно попросила не писать гневные комментарии Артему и оставить весь негатив.

Брак Лерчек и ее мужа дал трещину во время громкого скандала, когда их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Пара смогла выплатить ФНС задолженность, уголовное дело в их отношении закрыли, однако скандал стал роковым для многолетнего союза блогеров.

Лерчек 15 апреля подала документы для расторжения брака. В июле стало известно, что знаменитости официально расстались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Чекалина осудили за страстный поцелуй с новой избранницей.

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