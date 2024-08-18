«Вы всегда за меня»: Лерчек прокомментировала роман экс-мужа Артема Чекалина
Лерчек пожелала бывшему мужу Артему Чекалину обрести свое счастье
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; Instagram* / ler_chek; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
О последних изменениях в жизни бывшего супруга блогера рассказали ее преданные фанаты.
Популярная блогер Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, обратилась к подписчикам. Она попросила фанатов не осуждать ее бывшего супруга Артема Чекалина, который накануне появился на публике с новой избранницей. Видеороликом знаменитость поделилась на странице в личном блоге.
Лерчек отметила, что желает экс-возлюбленному лишь самого лучшего и благодарна мужчине за все годы, проведенные вместе. Кроме того, она воспитывает троих наследников от Артема — двойняшек Алису и Богдана и сына Льва.
«Любимые, я не обращаю внимание, и вы тоже, пожалуйста, не тратьте свою энергию на это. Я знаю, вы всегда за меня, но давайте просто отпустим. И я желаю Артему только счастья и благодарна за наших сладких деток», — объяснила блогер.
Она также попросила поклонников не отправлять ей фото и видео с новой девушкой Чекалина — Валерия подчеркнула, что будет искренне рада, если бывший супруг обретет свое счастье. Кроме того, звезда настоятельно попросила не писать гневные комментарии Артему и оставить весь негатив.
Брак Лерчек и ее мужа дал трещину во время громкого скандала, когда их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Пара смогла выплатить ФНС задолженность, уголовное дело в их отношении закрыли, однако скандал стал роковым для многолетнего союза блогеров.
Лерчек 15 апреля подала документы для расторжения брака. В июле стало известно, что знаменитости официально расстались.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Чекалина осудили за страстный поцелуй с новой избранницей.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
Читайте также
78%
0.11 97.84
-0.48
Нашли ошибку?