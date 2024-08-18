«Есть надежное плечо»: Волочкова рассекретила своего возлюбленного

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 31 0

Анастасия Волочкова показала своего нового мужчину

«Есть надежное плечо»: Волочкова рассекретила своего возлюбленного

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Балерина вновь делится подробностями личной жизни. Неужели артистка наконец обретет свое счастье?

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова поделилась милой фотографией со своим таинственным ухажером. Лица избранника артистка не показала, однако внимательные подписчики быстро раскрыли личность загадочного мужчины. Снимком звезда поделилась в своем личном блоге.

О новой любви Анастасия рассказала не так давно — она призналась, что рядом с ней есть близкий человек, готовый поддержать ее в любую минуту. На трогательном кадре Волочкова сидит с партнером в машине, положив голову на плечо статного мужчины.

Анастасия Волочкова показала своего нового мужчинуАнастасия Волочкова показала своего нового мужчину. Instagram* / volochkova_art

«Какое счастье, когда есть надежное плечо рядом», — написала под постом звезда.

Лица незнакомца не видно — лишь небольшая часть щеки. Однако и этого оказалось достаточно для пользователей. Поклонники балерины отметили, что мужчина похож на недавнего героя одного из роликов Анастасии. Накануне артистка делилась видео, посвященным походу в магазин за новой люстрой. Помогал артистке некий Андрей.

Так, по мнению фанатов, за таинственным ухажером может скрываться продавец люстр, припавший на колено перед Волочковой во время ролика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова едва не погибла в собственном особняке.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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