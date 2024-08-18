Тревожные предсказания: ученые расшифровали древние вавилонские таблички

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 551

Journal Cuneiform Studies: древние вавилоняне ориентировались на затмения Луны

Тревожные предсказания: ученые расшифровали древние вавилонские таблички

Фото: www.globallookpress.com / Egmont Strigl

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Они были найдены около 100 лет назад на территории современного Ирака.

Ученые наконец-то смогли расшифровать глиняные таблички с шумеро-аккадской клинописью времен Вавилонии, которым около четырех тысяч лет. Данные атрибуты с пророчествами были найдены 100 лет назад на территории современного Ирака, они являются частью коллекции британского музея. Об этом сообщается в журнале Journal of Cuneiform Studies.

Расшифровать таблички не получалось на протяжении многих лет. Это удалось сделать почетному профессору вавилонского языка Лондонского университета Эндрю Джорджу и независимому исследователю Дзюнко Танигути.

Они объяснили, что все пророчества привязаны к лунным затмениям. Древние вавилоняне внимательно следили за этим явлением и с помощью него предсказывали смерть царей и падение цивилизаций.

«Они представляют собой древнейшие примеры сборников предзнаменований лунных затмений, которые когда-либо были обнаружены», — считают Джорджу и Танигути.

Вавилоняне проводили глубокий анализ лунных затмений: фиксировали время, когда они происходили, движение тени, продолжительность и дату, чтобы предсказать грядущие события. Для них небесные явления были посланиями богов, предвестниками судьбы земных народов и правителей.

Например, таблички содержали такое предсказание:

«Умер царь, разрушение Элама, если затмение внезапно исчезнет из своего центра и сразу же прояснится».

Были также тревожные предзнаменования, которые гласили, что «на землю нападет стая саранчи» или «падет большая армия».

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