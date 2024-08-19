Застигли врасплох: бойцы отряда БАРС-16 уничтожили колонну техники и опорник ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Отряд БАРС-16 под командованием Руслана Цветкова уничтожил колонну техники ВСУ

Застигли врасплох: бойцы отряда БАРС-16 уничтожили колонну техники и опорник ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Благодаря смелости и решительности военнослужащих и их командира Руслана Цветкова, противник понес значительный урон.

Бойцы отряда БАРС-16 под командованием Руслана Цветкова в ходе наступления российских войск уничтожили колонну техники и опорный пункт украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что группа Цветкова обнаружила движущуюся колонну вражеской техники. Несмотря на превосходящие силы противника, командир принял решение вступить в бой.

На пути следования колонны российские бойцы организовали засаду и при приближении врага атаковали ее. Застигнутые врасплох украинские боевики не смогли дать отпор отряду Цветкова. По итогам скоротечного боя колонна украинской техники была уничтожена.

В ходе дальнейшего продвижения по местности группа обнаружила опорный пункт врага. Скрытно подобравшись к укреплению, российские бойцы открыли огонь по боевикам.

Как и в первом случае, застигнутый врасплох противник не сумел удержать позиции и оставил опорник, спасаясь бегством вглубь подконтрольных ему территорий.

Смелые и решительные действия отряда Цветкова позволили нанести противнику значительный урон.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как минометчики отряда БАРС-16 уничтожают ВСУ под Северском.

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