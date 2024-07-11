«Становимся крепче»: как минометчики «БАРС-16» уничтожают ВСУ под Северском
Одно из ключевых направлений здесь — крупный форпост Ивано-Дарьевка.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Ожесточенные бои сейчас идут на северском направлении, где российские бойцы выбивают врага из Ивано-Дарьевки. Задача наших минометчиков — зачистить укрепления перед поселком, чтобы взять этот важный форпост. И все это под неусыпным контролем дронов противника.
Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал подробности с места.
Совершенствуются боевые действия, совершенствуются и российские войска. Раньше по НПЗ днем пройтись было практически невозможно. Теперь реально не только пройтись, но и даже проехать за рулем.
Апокалиптические кадры завода сменяются один за другим. В кузове машины охраняют стрелки, на крыше — драгоценная система РЭБ. Дальше — выход с кубанскими казаками к позициям.
Дрон-детектор пищит, не переставая. Сразу несколько вражеских разведчиков мониторят всю линию соприкосновения от Спорного до Берестового. Дотянуться до них сложно, зато, судя по трофеям, стало легче сбивать камикадзе.
Сбивать дроны необходимо постоянно, ведь в каких-то двух километрах от поста воздушной охраны постоянно работает миномет «БАРСов-16»
Ивано-Дарьевка сейчас — одно из ключевых направлений для российских войск, это очень крупный форпост. Но, чтоб пройти его, необходимо зачистить укрепления перед этим поселком. И с этим сейчас справляются минометчики ВС РФ.
Огонь беглый мины летят одна за другой. Враг, судя по кадрам разведки, ведет себя очень расслабленно, пехота Украины вальяжно гуляет между позициями. Тут же их настегают удар. Легкая корректировка, еще удар и — точно в цель!
Миномет продолжает работать под открытым небом, не боясь дронов. Раньше подобное было из разряда невероятного. Теперь же — рутина.
«Год назад казалось, что это все, лютый ужас, невозможно существовать в таких условиях. Но сейчас, как показало время, человек привыкает ко всему. И есть такая пословица: чем сильнее на нас давление, тем крепче мы становимся», — говорит командир отряда «БАРС-16» ВС РФ с позывным «Аскет».
Северское направление потихоньку сжимают в тиски, выводя удары на сам город Северск сразу с нескольких направлений. Впереди — главные высоты этого участка фронта. И за них идет основная борьба.
- 11 июл
- ВС РФ освободили населенный пункт Восход в ДНР
- 11 июл
- Новый раунд: Орбан намерен встретиться с Трампом в рамках своей мирной миссии
- 11 июл
- Совершенно несекретно: разведка узнала о планах США по замене Зеленского
- 11 июл
- Штурмовики выдавливают ВСУ на южнодонецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 июл
- Т-80 сравнял опорный пункт ВСУ с землей. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 июл
- Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве
- 10 июл
- Момент удара ВСУ по Шебекино попал на камеру видеонаблюдения
- 10 июл
- Враг бьет со злостью: как российские «Торы» защищают приграничье от атак ВСУ
- 10 июл
- Бегут от нацистского режима: в Чечне рассказали, как боевики ВСУ сдаются в плен
- 10 июл
- «Больше шансов»: Орбан назвал возможные сроки переговоров России и Украины
Читайте также
34%
-0.14 95.32
-0.02
Нашли ошибку?