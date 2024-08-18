Любимая ученица Юрия Соломина: версия гибели актрисы Екатерины Васильевой

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 1 310 0

Актриса Екатерина Васильева могла погибнуть под колесами поезда в метро Москвы

Любимая ученица Юрия Соломина: версия гибели актрисы Екатерины Васильевой

Фото: Telegram / Малый театр / maly_theatre

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У звезды Малого театра остались супруг и долгожданная пятимесячная дочь.

Предположительную версию того, что могло стать причиной смерти 37-летней актрисы Малого театры Екатерины Васильевой обсуждают пользователи Сети. Комментарии проанализировали в KP.RU.

В тот же день на станции метро «Первомайская» Арбатско-Покровской линии в Москве произошла трагедия: молодая женщина погибла под колесами прибывающего поезда. С тяжелейшими травмами ее доставили в больницу, где она и скончалась. По данным издания, погибшая уроженка Белоруссии и недавно стала мамой.

Некоторые пользователи Сети предполагают взаимосвязь этих событий. Известно, что Васильева тоже приехала в Москву из Беларуссии, а пять месяцев назад у нее родилась дочь Василиса. Супруг актрисы Дмитрий Воронин отказывается от каких-либо комментариев. Известно, что пара прожила в браке девять лет, а дочь была долгожданным ребенком.

Екатерина Васильева, выпускница Щепкинского училища 2011 года, где училась под руководством именитых педагогов Юрия Мефодьевича и Ольги Николаевны Соломиных, с первых же дней после окончания стала частью театральной труппы. К слову, Васильева была одной из любимых учениц Соломина.

На сцене Малого театра актриса воплотила более 15 ролей, среди которых особенно выделяются яркие образы: Софья в «Недоросле», Царица в «Сказке о царе Салтане», Марина в «Власти тьмы» и Софья Фамусова в «Горе от ума».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что художницу Наталью Дайн нашли мертвой в московской квартире.

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