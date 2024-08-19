Спорт и питание: Мастеркова рассказала, как поддерживает тело на шестом десятке

Олимпийская чемпионка делает все возможное, чтобы как можно дольше выглядеть молодо и подтянуто.

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова рассказала, как на шестом десятке поддерживать свое тело в хорошем физической форме и выглядеть моложе. В интервью изданию aif.ru она призналась, что почти каждый день занимается спортом, а также уделяет огромное внимание питанию.

«У меня правило: тренируюсь каждый второй день. День отдыхаю, могу вообще сутки проваляться в постели, но потом обязательно какая-то активность — бег, велосипед, ОФП», — заявила Мастеркова.

В питании же Мастеркова придерживается простых правил. К примеру, она не позволяет себе съедать гречку с колбасой, старается пить много воды, а чтобы не переедать, готовит еду с вечера. Поэтому, когда внезапно возникает чувство голода, у спортсменки не возникает вопроса, а чем его утолить. При этом Мастеркова не запрещает себе есть сладкое, а также может позволить майонез, жаренные котлеты и картофель.

«Нажарили котлет? Съешьте хоть пять штук, но с помидором. Сварите пять-шесть яиц, пусть лежат в холодильнике. Проголодались — ешьте их с огурчиком. Говорят, нельзя есть картошку. А я картошечку отварю и с салатиком ем. Ешьте картошку на здоровье, но только не с котлетой. Все соусы тоже советую убрать. Я позволяю себе только вегетарианский растительный майонез», — пояснила Мастеркова.

Подытоживая, Мастеркова заявила, чтобы не переедать, необходимо понять — желудок не ведро, в которое можно бросать все подряд. Тогда без труда можно будет соблюдать ограничения, будут силы на занятия спортом и выглядеть человек будет, соответственно, моложе своих лет.

«Если ты хочешь состариться раньше времени, то, пожалуйста. Всем же понятно: главное — физическая активность. Когда сердце не качает, организм стареет», — заключила спортсменка.

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