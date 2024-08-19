Провальные переговоры: Блинкен вылетел в Израиль планом по миру

Действия израильского премьера Беньямина Нетаньяху в открытую говорят, что старания президента США Джо Байдена сводятся на нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вылетел в Израиль на мирные переговоры по сектору Газа, которые, похоже ждет полный провал. О том, что на встрече в Катаре до сих пор не удалось прийти к соглашению о прекращении огня и освобождении заложников в палестинского анклава, заявил представитель ХАМАС в интервью Sky News.

И все это вопреки стараниям Джо Байдена и его оптимистичному настрою на результат. Американский президент хотел показать, что обстановка для заключения сделки благоприятная. Но с ее условиями не согласен прежде всего Беньямин Нетаньяху. Израильский премьер усложняет переговоры, выдвигая свои условия и атакуя сектор Газа.