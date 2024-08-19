Развитый ребенок: младший сын Тимати восхитил скрытым талантом
Младший сын Тимати Ратмир продемонстрировал актерский талант
Фото, видео: Instagram* / timatiofficial; Instagram* / simona280
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Кажется, в семье рэпера стало на одного маленького артиста больше.
Мама рэпера Тимати, Симона Юнусова, в социальной сети опубликовала новое забавное видео со своими внуками, на котором один из них раскрыл свой талант.интернет-пользователи особенно восхитились сыном артиста Ратмиром.
На видео дочка Тимати Алиса вместе со своим братом решили перевоплотиться. Ратмир стал таксистом, а девочка — пассажиром. Вдвоем они разыграли небольшую сценку. И если Алиса учится актерскому мастерству и понятно, почему так превосходно играет, то четырехлетний ее брат пока не посещает кружок, но очень талантлив.
«Ладно, Алиса, она учится актерскому, а Ратик-то как играет. Удивили»;
«Верю. Сыграно идеально. Малыш удивил»;
«Ох, гены. Уже и у Ратика актерские способности»;
«Очень развитые детки, не по годам. Чувствуется в них свобода, нет зажатости», — отметили пользователи сети.
К слову, это не первая сценка детей Тимати. В начале августа звездная бабушка показывала, как Алиса в шуточной форме звонила папе и узнавала, правда ли он хочет избавиться от ее брата. Тогда постановка вызвала негативный отклик у публики. Многие отметили, что Алиса ведет себя жестоко по отношению к брату.
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