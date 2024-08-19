Развитый ребенок: младший сын Тимати восхитил скрытым талантом

Кажется, в семье рэпера стало на одного маленького артиста больше.

Мама рэпера Тимати, Симона Юнусова, в социальной сети опубликовала новое забавное видео со своими внуками, на котором один из них раскрыл свой талант.интернет-пользователи особенно восхитились сыном артиста Ратмиром.

На видео дочка Тимати Алиса вместе со своим братом решили перевоплотиться. Ратмир стал таксистом, а девочка — пассажиром. Вдвоем они разыграли небольшую сценку. И если Алиса учится актерскому мастерству и понятно, почему так превосходно играет, то четырехлетний ее брат пока не посещает кружок, но очень талантлив.

«Ладно, Алиса, она учится актерскому, а Ратик-то как играет. Удивили»;

«Верю. Сыграно идеально. Малыш удивил»;

«Ох, гены. Уже и у Ратика актерские способности»;

«Очень развитые детки, не по годам. Чувствуется в них свобода, нет зажатости», — отметили пользователи сети.

К слову, это не первая сценка детей Тимати. В начале августа звездная бабушка показывала, как Алиса в шуточной форме звонила папе и узнавала, правда ли он хочет избавиться от ее брата. Тогда постановка вызвала негативный отклик у публики. Многие отметили, что Алиса ведет себя жестоко по отношению к брату.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возмутило блогера Викторию Боню в 12-летней дочери.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.