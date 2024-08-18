«Люди добрые, помогите!» — Виктория Боня жалуется на 12-летнюю дочь

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 40 0

Виктория Боня пожаловалась на неправильное питание дочери Анджелины

«Люди добрые, помогите!» — Виктория Боня жалуется на 12-летнюю дочь

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Матери не понравилась еда, которую предпочитает ее наследница.

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что ее 12-летняя дочь Анджелина любит есть нездоровую пищу. Знаменитости это совсем не нравится.

В своих социальных сетях она опубликовала видео, в котором дочь выбирает на завтрак сладкие хлопья с молоком и отказывается от яичницы с беконом, которую ей предлагает родительница.

«Люди добрые, помогите! Питается как подросток», — сказала Боня.

К слову, наследница Виктории нередко появляется в ее блоге. Трансляция взаимоотношений с дочерью — важная часть контента в социальных сетях ведущей.

Недавно 44-летняя Боня шокировала поклонников, объявив, что решила усыновить ребенка из детского дома, «а может даже двоих». По словам знаменитости, она задумалась об усыновлении еще до рождения Анджелины, но окончательно «созрела» только сейчас. Фанаты скептически отнеслись к идее Бони, усомнившись в том, что она сможет справиться с ребенком из детского дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня показала последствия неудачной пластики.

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