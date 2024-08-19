На детей плевать: принц Гарри с женой вышли в свет со странным предметом

Герцог Сассекский со своей любимой сильно переживают о своей безопасности, при этом абсолютно забывают об окружающих.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл в туре по Колумбии шокировали публику. В южноамериканской стране они посетили детский сад, в который пришли со странным предметом, сообщило издание Daily Mail.

Как увидели журналисты издания, принц Гарри с женой на встречу с малышами пришли с телохранителем. Он их сопровождал на каждом мероприятии там и, выходя первым из машины, всегда раскладывал щит. Все бы ничего, но пара подвергла опасности детей, а себя наоборот попыталась обезопасить.

«Они не беспокоятся ни о ком, кроме себя. Если они верят, что существует реальная угроза их жизни, то почему окружают себя невинными детьми и подвергают их опасности?» — возмутился один из британцев.

Другой же британец отметил, что полунепробиваемый щит не спасет принца Гарри и Маркл от какой-то серьезной опасности, а вот какой-либо ребенок может серьезно пострадать.

«Большинству людей никогда бы даже в голову не пришло рисковать жизнями детей, а Меган с Гарри делают это просто ради фотосессии», — негодовал третий.

Но паре на мнение людей оказалось плевать. Они продолжили свою рабочую поездку, несмотря на осуждения.

К слову, принц Гарри разругался со своей семьей еще шесть лет назад. Финансовые вопросы стали камнем преткновения еще накануне его свадьбы. Тогда король Великобритании Карл III четко дал понять сыну, что он не будет содержать новую ячейку общества, так как у него элементарно на это не хватит средств. Ведь ему необходимо содержать себя, свою жену и семью старшего сына с тремя детьми. Не желая мириться со своим положением, принц Гарри приобрел дом в США и переехал с семьей в Америку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем закрутила роман Кейт Миддлтон назло супругу.