Чужие отражения: как развивается слепота на лица

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 33 0

Сомнолог Мелехин: слепота на лица может появиться после травмы

Чужие отражения: как развивается слепота на лица

Фото: 5-tv.ru

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Что делать, если человек перестал узнавать себя и других?

Слепота на лица может возникнуть из-за нарушения памяти или лицевой агнозии. Об этом сообщил когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин в беседе с изданием aif.ru.

По словам эксперта, лицевая агнозия или нарушение восприятия лиц не является самостоятельным заболеванием, а симптомом другого недуга. Человек перестает узнавать внешность своих знакомых или самого себя, но способен распознать по голосу, фигуре или походке.

Болезнь может развиться на фоне деменции, психоза, шизофренических расстройств, после травмы или операции на головном мозге.

Также человек может резко начать воспринимать близких за незнакомцев из-за когнитивных нарушений при ранней форме деменции или депрессии. Подобные ситуации возникают при генерализованном тревожном расстройстве или нейродегенеративных нарушений, например, болезни Паркинсона.

Малехин подчеркнул, что при обнаружении похожих симптомов следует пройти обследования, чтобы наладить качество жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как мышление человека провоцирует болезни.

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