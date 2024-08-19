Скрытые нюансы: как многодетным семьям получить 450 тысяч на погашение ипотеки

Многодетные семьи могут получить 450 тысяч на погашение ипотеки только один раз
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина
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Льготную программу продлили этим летом — до 2030 года.
Многодетные семьи могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей да погашение ипотеки. Об рассказали в Telegram-канале проекта Объясняем.рф, запущенном правительством России.
«Для одного и того же кредита выплату можно получить только один раз», — указали эксперты портала.
При этом рассчитывать на выплату могут семьи с тремя и более детьми, которые родились в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2030 года. Причем родители с усыновленными детьми также имеют шансы получить выплату — отец и мать могут не состоять в браке.
Для какого ипотечного кредита назначат выплату:
- Покупка жилья в строящемся доме, новостройке или на вторичном рынке;
- Строительство или покупка частного дома;
- Приобретение земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства;
- Покупка квартиры по льготной региональной программе;
- Получение последней доли в праве общей собственности на помещение, если в результате заёмщик становится собственником;
- Покупка недостроенного объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС);
- Рефинансирование кредитов на перечисленные выше цели.
Отмечается, что деньги нельзя использовать как первоначальный взнос по ипотеке.
Оформить же субсидию можно на сайте «Госуслуг», при этом сделать это возможно только до 1 июля 2031 года, предупредили эксперты. Среди прочего, при долге менее 450 тысяч рублей — выплата компенсирует только указанную сумму, а лишние средства не получить на руки.
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