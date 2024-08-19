Скрытые нюансы: как многодетным семьям получить 450 тысяч на погашение ипотеки

Льготную программу продлили этим летом — до 2030 года.

Многодетные семьи могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей да погашение ипотеки. Об рассказали в Telegram-канале проекта Объясняем.рф, запущенном правительством России.

«Для одного и того же кредита выплату можно получить только один раз», — указали эксперты портала.

При этом рассчитывать на выплату могут семьи с тремя и более детьми, которые родились в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2030 года. Причем родители с усыновленными детьми также имеют шансы получить выплату — отец и мать могут не состоять в браке.

Для какого ипотечного кредита назначат выплату:

Покупка жилья в строящемся доме, новостройке или на вторичном рынке;

Строительство или покупка частного дома;

Приобретение земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства;

Покупка квартиры по льготной региональной программе;

Получение последней доли в праве общей собственности на помещение, если в результате заёмщик становится собственником;

Покупка недостроенного объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС);

Рефинансирование кредитов на перечисленные выше цели.

Отмечается, что деньги нельзя использовать как первоначальный взнос по ипотеке.

Оформить же субсидию можно на сайте «Госуслуг», при этом сделать это возможно только до 1 июля 2031 года, предупредили эксперты. Среди прочего, при долге менее 450 тысяч рублей — выплата компенсирует только указанную сумму, а лишние средства не получить на руки.

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