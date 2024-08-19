РФПИ договорился об инвестициях для выхода компаний РФ на рынок Азербайджана

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Об этом накануне сообщили в пресс-службе РФПИ.

Соглашение направлено на укрепление двусторонних экономических связей и увеличение объема взаимных инвестиций между странами. Документ, подтверждающий партнерство, был подписан в присутствии президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева во время визита российского лидера в Баку.

«Стороны сфокусируются на инвестиционной поддержке российских компаний, которые намереваются реализовывать проекты на территории Азербайджана, а также привлечении финансирования в проекты азербайджанских компаний, расширяющих свой бизнес на территории России», — отметили в пресс-службе.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Азербайджана продолжает развиваться. Новое соглашение поспособствует созданию новых проектов, а также расширению товарооборота.

«Объединение усилий с AZPROMO для укрепления инвестиционного обмена способствует реализации новых проектов в широком спектре перспективных отраслей, расширению товарооборота, усилению промышленной кооперации и достижению приоритетных целей двустороннего партнерства», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РФПИ с партнерами привлекут инвесторов из Китая в проект электромобиля «Атом».