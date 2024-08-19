«Если бы я знал»: Никас Сафронов о приключениях Алена Делона в России

Художник рассказал, как у него завязалась дружба с французским актером.

Известный французский актер Ален Делон в конце 90-х попал в неприятную историю на российской границе. Об этом рассказал художник Никас Сафронов в разговоре с изданием KP.RU.

По его словам, он познакомился с артистом в 1999 году на Московском кинофестивале, где тому вручили приз за вклад в мировой кинематограф — статуэтку Георгия Победоносца.

«Меня представил Делону продюсер Александр Олейников — один из организаторов ММКФ. Во время нашего разговора с Делоном я сказал, что хочу подарить ему одну из своих картин. На следующий день мы встретились, и я презентовал Алену свою работу. Если бы я знал, чем все это закончится…», — вспоминал Сафронов.

На таможне у Делона обнаружили картину художника и отказались ее пропускать без документов. Тогда актер передал ее представителям одной театральной компании, которая через месяц в Москве должна была поставить спектакль с его участием.

Сафронов оформил все документы и позабыл об этой ситуации, думая, что актеру отдали картину.

Но спустя время он узнал, что у Делона брали интервью в Париже, в котором он рассказал, каких знает российских деятелей культуры. Тогда Делон рассказал и о Сафронове, чью картину ему так и не отдали.

Художник обратился в ту театральную компанию. Они заявили, что намерено не стали отправлять работу художника, потому что Делон так и не приехал на спектакль, а билеты были все проданы.

Тогда художник сам отправился в Париж со своей картиной и смог отдать ее актеру.

Он также написал для него второй портрет, где использовал фотографию Делона, когда тот был молодым. Сафронов подчеркнул, что восхищался творчеством актера и даже в церкви заказал сорокоуст за упокой его души.

Аллен Делон при жизни коллекционировал многие произведения искусства, среди которых были работы и Никаса Сафронова. На днях актер умер в возрасте 88 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что семья знаменитого французского актера Алена Делона раскрыла причины его смерти.