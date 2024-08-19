Собянин: в Москве за полгода отреставрировано 50 объектов культурного наследия

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 11 0

Среди них дом Лопатиной — небольшая усадьба начала XIX века в Гагаринском переулке.

Собянин: в Москве за полгода отреставрировано 50 объектов культурного наследия

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

С начала текущего года в Москве отреставрировали 50 памятников архитектуры, рассказал мэр Сергей Собянин.

Среди них — Дом Лопатиной в Гагаринском переулке. В настоящее время в этом здании располагается одно из отделений Российской академии художеств.

«Небольшая усадьба начала XIX века была известна на всю Москву благодаря «лопатинским средам» — собраниям, на которые хозяин дома М. Н. Лопатин приглашал видных деятелей науки и культуры. Среди гостей бывали историки С. М. Соловьев и В. О. Ключевский, поэты А. А. Фет и Ф. И. Тютчев, писатели Л. Н. Толстой и И. А. Бунин и многие другие», — написал Собянин в личном блоге.

В ходе работ реставраторы расчистили белокаменный цоколь, удалили отошедшую штукатурку, привели в порядок декоративные лепные и деревянные элементы, а также бревенчатые колонны.

Масштабные работы провели и в главном доме городской усадьбы Ф. А. Остермана. Там заменили инженерные коммуникации, привели в порядок фасады, заменили уличные металлические двери деревянными филёнчатыми, а пластиковые стеклопакеты — более аутентичными окнами из хвойных пород дерева. Внутри отреставрировали дореволюционный паркет и гипсовые литые карнизы, а также лестницу. В ходе работ в одном помещении цоколя обнаружили небольшой участок с метлахской напольной плиткой предположительно конца XIX века.

Первыми известными владельцами усадьбы были князья Голицыны, но названа она по имени более позднего хозяина — московского губернатора графа Федора Остермана. В XIX веке там разместилась Мясницкая полицейская часть. Сейчас это — административное здание Высшей школы экономики.

По словам Собянина, в общей сложности с 2011 года в столице было отреставрировано свыше 2 тыс. объектов культурного наследия.

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