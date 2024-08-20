«Ромка потрясающий»: Лебедева отметила таланты Курцына

Актеры окунулись в мир инопланетян, сыграв в новом приключенческом фильме «Пираты галактики Барракуда».

Актерский состав фантастического кино «Пираты галактики Барракуда» был настолько хорошо подобран, что звезды с теплотой и трепетом вспоминают рабочие будни. Например, Софья Лебедева, сыгравшая с Романом Курцыным инопланетян, отметила способность артиста при любых обстоятельствах оставаться оптимистом. Об этом актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма.

«И на репетициях уже мы смеялись, и творили по-настоящему. Это было здорово. И также на съемках это было очень комфортно», — отметила Лебедева.

Артистка поделилась историей, после прослушивания которой стало ясно: Курцын — человек-позитив. Во время ночных смен, когда актерский состав уже был уставший и не было сил ни на что, звезда фильма «Тур с Иванушками» всех смешил, поддерживая приподнятое настроение коллектива. По мнению актрисы, у Курцына явно талант — быть «заводилой» компании.

«Я помню, что у нас была смена ночная. Было пять утра и уже все такие немножко как бы уставшие. А Ромка продолжал заряжать, шутить и создавать такую атмосферу тепла», — добавила артистка.

Вопреки обстоятельствам и состоянию, актер все равно проявлял обеспокоенность настроением коллег. Кто знает, какие еще таланты проявит Курцын?

Ранее 5-tv.ru писал, что Софья Лебедева верит в существование НЛО.