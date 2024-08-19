Скоро свадьба? Ольга Бузова выбрала место для венчания

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 53 0

Телеведущая Ольга Бузова собирается венчаться в храме в Новой Адыгее

Скоро свадьба? Ольга Бузова выбрала место для венчания

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Тема:
Ольга Бузова

Знаменитость в очередной раз намекнула на то, что ее сердце уже занято.

Известная телеведущая Ольга Бузова продолжает дразнить подписчиков неоднозначными фразами о личной жизни. На этот раз собравшаяся замуж звезда призналась, что собирается венчаться в храме в Новой Адыгее, передает 7Дней.ru.

«Делать добро — это не только мыслить по-доброму, это еще и совершать благие поступки. Вы уже знаете, что я помогаю строить храм в Новой Адыгее несколько лет, и я продолжаю это делать. Там я буду венчаться и крестить детей», — интригующе заявила знаменитость.

В последнее время 38-летняя Бузова постоянно выкладывает в соцсети фото, в которых намекает на то, что нашла свою вторую половинку. Сердце счастливой знаменитости растаяло, и она готова всему миру кричать об этом. На ее руке уже сияет кольцо с огромным бриллиантом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что раскрывшая новые отношения Бузова намекнула на беременность. Артистка опубликовала фото с детским автокреслом.

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