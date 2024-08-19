«Хочу и жду»: раскрывшая новые отношения Бузова намекнула на беременность

Кажется, в личной жизни знаменитости наступила белая полоса.

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает интриговать публику и порождать новые слухи. Если недавно она намекнула на отношения и даже предложение руки и сердца, то теперь — на беременность, опубликовав на своей странице в социальной сети неожиданное фото…

Знаменитость снялась на фоне детского автокресла и оставила неоднозначную подпись.

«Хочу и жду», — отметила Бузова.

Бузова продолжает мечтать о малыше. Instagram* / buzova86

И больше Бузова ни слова не сказала на тему материнства. Хотя, она уже до этого рассказывала, как мечтает и всем сердцем желает родить малыша. Знаменитость даже однажды призналась, что сына она хотела бы назвать Алексеем, а дочь — Марией. Однако, чтобы это осуществилось, Бузовой рядом нужен достойный мужчина.

Хотя замужем певица была. Избранником стал футболист Дмитрий Тарасов. Брак просуществовал четыре года, а потом спортсмен ушел из семьи к модели Анастасии Костенко. Дальше Бузова повстречала блогера Давида Манукяна. Вместе они были около года. Все это время пара демонстрировала любовь, как в журнале для девочек-подростков, с бесконечными поцелуями, объятиями, признаниями и баснословно дорогими подарками.

Но этот роман внезапно закончился скандалом. Как признавалась Бузова, Дава применял к ней насилие и изменял, а она искренне относилась к блогеру и, возможно, тешила себя надеждой, что, наконец, встретила того единственного и неповторимого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли 52-летняя артистка Марина Федункив беременна.

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