«Хочу и жду»: раскрывшая новые отношения Бузова намекнула на беременность

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Бузова опубиковала фото с детским автокреслом и намекнула на перемены

«Хочу и жду»: раскрывшая новые отношения Бузова намекнула на беременность

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Кажется, в личной жизни знаменитости наступила белая полоса.

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает интриговать публику и порождать новые слухи. Если недавно она намекнула на отношения и даже предложение руки и сердца, то теперь — на беременность, опубликовав на своей странице в социальной сети неожиданное фото…

Знаменитость снялась на фоне детского автокресла и оставила неоднозначную подпись. 

«Хочу и жду», — отметила Бузова.

апрвпрБузова продолжает мечтать о малыше.Instagram* / buzova86

И больше Бузова ни слова не сказала на тему материнства. Хотя, она уже до этого рассказывала, как мечтает и всем сердцем желает родить малыша. Знаменитость даже однажды призналась, что сына она хотела бы назвать Алексеем, а дочь — Марией. Однако, чтобы это осуществилось, Бузовой рядом нужен достойный мужчина.

Хотя замужем певица была. Избранником стал футболист Дмитрий Тарасов. Брак просуществовал четыре года, а потом спортсмен ушел из семьи к модели Анастасии Костенко. Дальше Бузова повстречала блогера Давида Манукяна. Вместе они были около года. Все это время пара демонстрировала любовь, как в журнале для девочек-подростков, с бесконечными поцелуями, объятиями, признаниями и баснословно дорогими подарками.

Но этот роман внезапно закончился скандалом. Как признавалась Бузова, Дава применял к ней насилие и изменял, а она искренне относилась к блогеру и, возможно, тешила себя надеждой, что, наконец, встретила того единственного и неповторимого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли 52-летняя артистка Марина Федункив беременна.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Ольга Бузова
14 авг
«Конечно, да!» — Ольга Бузова показала помолвочное кольцо
11 авг
«Я счастлива»: Бузова поделилась фото в объятиях мужчины
8 авг
«Какой-то треш»: обвиненная в алкоголизме Бузова заявила о проблемах со здоровьем
2 авг
«Мы отмокали после финала»: Ольга Бузова резвится в бассейне с тремя мужчинами
31 июл
«Пили каждый день»: экс-возлюбленный Бузовой заговорил о ее тяге к спиртному
28 июл
Бузовой удалили опухоль: «Лучше сразу вырезать»
22 июл
Не любит детей? Сестра Ольги Бузовой раскрыла тайну певицы
20 июл
«По-животному»: Боня высказалась о карьере Тарасова после развода с Бузовой
19 июл
«Мои люди всегда со мной»: Ольга Бузова зажгла в Колумбии под песни Бритни Спирс
19 июл
«Что-то с чем-то перепутала»: Долина высказалась о скандале с Бузовой и дресс-коде для артистов
+19° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.91
0.11 97.84
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:51
Белоруссия нарастила вооруженные силы на границе с Украиной
5:36
Замкнутый круг: природоохранный закон лишил дров жителей побережья Байкала
5:20
«Хочу и жду»: раскрывшая новые отношения Бузова намекнула на беременность
5:06
В попытке затруднить эвакуацию ВСУ бьют по инфраструктуре Курской области
4:54
На детей плевать: принц Гарри с женой вышли в свет со странным предметом
4:35
Яблочный Спас: зачем 19 августа нужно угощать всех пирожками с яблоками

Сейчас читают

«Цель номер один»: политик из Италии назвал угрозу для российских журналистов
Любимая ученица Юрия Соломина: версия гибели актрисы Екатерины Васильевой
Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака