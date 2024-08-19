Умер телеведущий Фил Донахью, проводивший телемосты между СССР и США

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 29 0

Американский журналист скончался в возрасте 88 лет.

Умер телеведущий Фил Донахью, проводивший телемосты между СССР и США

Фото: Charles Sykes / ТАСС

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Известный телеведущий Фил Донахью, проводивший телемосты СССР — США, умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Донахью, который на протяжении 30 лет был ведущим дневного телевизионного ток-шоу, которое открыло двери для преемников и соперников, включая (американскую телеведущую. — Прим. ред.) Опру Уинфри, скончался 18 августа», — говорится в сообщении.

Причина смерти — продолжительная болезнь. Такое заявление сделали родственники знаменитости.

Фил Донахью вел одноименное ток-шоу, которое стало фактически первым дневным шоу с участием аудитории в современном понимании. Программа существовала с 1967 года по 1996 год.

В конце 80-х Донахью выступал соведущим российского журналиста Владимира Познера на телемостах между СССР и США с американской стороны. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер театра и кино Юрий Дубов.

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