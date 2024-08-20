Новый поворот в деле: подпись генерала Попова в документах оказалась подделанной

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 70 0

Адвокат Буйновский: подпись генерала Попова в документах оказалась подделанной

Новый поворот в деле: подпись генерала Попова в документах оказалась подделанной

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Его арестовали по обвинению в мошенничестве в мае этого года.

Подпись экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в документах оказалась подделанной. При этом сейчас он проходит по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. О новых подробностях дела в беседе с агентством ТАСС рассказал адвокат генерала Сергей Буйновский.

Он указал, что проведенная по инициативе Следственного комитета почерковедческая экспертиза выявила подделанную подпись в документах. Причем именно они являются одними из доказательств по делу о мошенничестве генерала, однако адвокат подчеркнул, что Попов не должен был ставить там подпись.

Буйновский отметил, что, исходя из результатов проведенной экспертизы — теперь обвинения в адрес Попова строятся лишь на косвенных доказательствах.

Попова арестовали 17 мая этого года. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК РФ). Согласно данным следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тысячи изделий металлопроката, которые были закуплены в прошлом году военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что в прошлом месяце Иван Попов потребовал возбудить уголовное дело против адвоката Дмитрия Аграновского.

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