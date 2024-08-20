«Удивим вас»: SHAMAN работает над новой песней ко Дню флага России

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 76 0

SHAMAN вместе с Лепсом показал процесс создания композиции ко Дню флага РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; Telegram / SHAMAN / shaman_channel; 5-tv.ru

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Готовит он ее в сотрудничестве с Григорием Лепсом.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, наиболее известный публике под псевдонимом SHAMAN, показал процесс создания своей новой композиции. Исполнитель опубликовал на своей странице в социальных сетях фрагмент работы над песней ко Дню Государственного флага России.

«Ровно через два дня, на Красной площади — удивим вас. Ждите!» — призвал своих фанатов SHAMAN в видео.

Исполнитель приехал на домашнюю звукозаписывающую студию народного артиста России Григория Лепса. Звезда заявил, что они готовят для своих поклонников сюрприз к 22 сентября, именно тогда и состоится праздник.

Лепс также добавил, что он уже свел аудиодорожки для будущей композиции. Он подчеркнул, что SHAMAN был вчера занят и только сейчас приехал к нему на студию. На что популярный исполнитель возразил, что даже сегодня едва смог выкроить на это время.

Стоит добавить, что это не первый раз, когда SHAMAN совместно работает с Григорием Лепсом над новой композицией. В конце 2022 года они намеревались выпустить совместную песню.

Ранее 5-tv.ru писал, как SHAMAN пригласил в Россию певицу из Северной Кореи для совместной коллаборации.

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