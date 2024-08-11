«Мы сделаем это вместе»: SHAMAN пригласил в Россию певицу из Северной Кореи
SHAMAN пригласил певицу из КНДР в Россию исполнить дуэтом его песню «Встанем»
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Какую коллаборацию задумал музыкант?
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, пригласил певицу из КНДР в Россию, чтобы исполнить дуэтом его песню «Встанем». Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru на VK Fest 2024.
«Ким Ок Чжу (Kim Ok Ju. — Прим. ред.), приветствую, это SHAMAN. Очень тронут тем, как вы исполнили мою песню „Встанем“, и с удовольствием вас приглашаю в Россию. Мы сделаем это вместе на глазах у всего мира», — сказал музыкант.
Ким Ок Чжу — известная артистка из Северной Кореи. Знаменитую песню SHAMAN она исполняла несколько раз на русском языке — последний был в июне в 2024 году. Тогда президент России Владимир Путин прибыл в КНДР с двухдневным официальным визитом.
В Пхеньяне лидеры двух стран посетили торжественный концерт, на котором выступила Ким Ок Чжу. Помимо песни SHAMAN, там исполнили хит «От Волги до Енисея» группы «Любэ», а также советские песни военных лет, композиции Олега Газманова и Григория Лепса.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN раскрыл секрет успешной карьеры.
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