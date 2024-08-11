«Мы сделаем это вместе»: SHAMAN пригласил в Россию певицу из Северной Кореи

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 82 0

SHAMAN пригласил певицу из КНДР в Россию исполнить дуэтом его песню «Встанем»

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Какую коллаборацию задумал музыкант?

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, пригласил певицу из КНДР в Россию, чтобы исполнить дуэтом его песню «Встанем». Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru на VK Fest 2024.

«Ким Ок Чжу (Kim Ok Ju. — Прим. ред.), приветствую, это SHAMAN. Очень тронут тем, как вы исполнили мою песню „Встанем“, и с удовольствием вас приглашаю в Россию. Мы сделаем это вместе на глазах у всего мира», — сказал музыкант.

Ким Ок Чжу — известная артистка из Северной Кореи. Знаменитую песню SHAMAN она исполняла несколько раз на русском языке — последний был в июне в 2024 году. Тогда президент России Владимир Путин прибыл в КНДР с двухдневным официальным визитом.

В Пхеньяне лидеры двух стран посетили торжественный концерт, на котором выступила Ким Ок Чжу. Помимо песни SHAMAN, там исполнили хит «От Волги до Енисея» группы «Любэ», а также советские песни военных лет, композиции Олега Газманова и Григория Лепса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN раскрыл секрет успешной карьеры.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
87.99
1.43 95.18
1.05
«Гармоничный аспект между Луной и Венерой»: как лучше провести 11 августа

Последние новости

12:30
«Поддерживали связь»: откуда у певца Эмина номер Дженнифер Лопес
12:12
«Мужик страдает»: певица Валерия поймала Пригожина на обмане
11:58
Хэппи-энда не будет? Пять фильмов с шикарным, но и плохим концом
11:36
«Мы сделаем это вместе»: SHAMAN пригласил в Россию певицу из Северной Кореи
11:19
«На три части»: в Японии рассказали о печальном будущем Украины
10:53
Архиепископ Савва назвал постер закрытия Олимпиады в Париже «иконой дьявола»

Сейчас читают

«Гармоничный аспект между Луной и Венерой»: как лучше провести 11 августа
Молодожены Харламов и Ковальчук уже планируют детей: «Мы над этим работаем»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Рождество Николая Чудотворца: что можно и категорически нельзя делать 11 августа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака