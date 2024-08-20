Хорошо, когда в меру: сколько сыра можно съедать за день

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 35 0

Щетинина: в день можно употреблять до 100 граммов мягких сыров

Хорошо, когда в меру: сколько сыра можно съедать за день

Фото: 5-tv.ru

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Любителям этого продукта стоит быть повнимательнее.

Сыр является очень вкусным и полезным продуктом, однако употреблять его стоит только в разумных количествах. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФИЦ питания и биотехнологии Елена Щетинина в беседе с aif.ru.

По ее словам, для разных видов этого молочного продукта существует разная норма на день.

«Допустимой нормой потребления твердых и полутвердых сортов сыра считается 40-50 граммов в сутки. Мягких сыров можно употреблять до 100 граммов в сутки», — говорит специалист.

Щетинина добавила, что в сыре содержится большое количество питательных веществ, а также витаминов. Например, в этом продукте целых 26 граммов белка на 100 граммов продукта. Кроме того, в сыре содержатся витамины группы А, В, D, а также РР и С.

Что касается минеральных веществ, то благодаря сыру в вашем рационе вы получите магний, кальций, фосфор, калий.

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