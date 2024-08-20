Верховная рада приняла закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ

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Теперь деятельность окажется под полным государственным запретом — закон на Украине вступит в силу уже через девять месяцев.

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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В Киеве легализовали масштабную волну гонений на украинскую православную церковь (УПЦ). Верховная Рада приняла закон о запрете всех религиозных организаций, связанных с Россией.

Именно в контактах с представителями Русской православной церкви (РПЦ) священников УПЦ обвиняли все последние годы — и это становилось поводом для рейдерских захватов православных храмов по всей стране. Теперь деятельность окажется под полным государственным запретом — закон вступит в силу уже через девять месяцев.

И это при том, что он напрямую противоречит конституции страны, в которой прописана свобода вероисповедания.

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