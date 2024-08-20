Генеральным директором «Ленфильма» назначили Эдуарда Суворова

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Экс-глава киностудии находится в международном розыске.

Генеральным директором «Ленфильма» назначили Эдуарда Суворова

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Новым генеральным директором российской киностудии «Ленфильм» назначили Эдуарда Суворова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации.

«Эдуард Суворов назначен генеральным директором киностудии „Ленфильм“. Сегодня пришло письмо от Росимущества», — сообщил собеседник издания.

Суворов родился 4 августа 1967 года, получил образование в Российской академии театрального искусства (ГИТИС) по специальности «Стратегическое планирование и организационное развитие» на продюсерском факультете. За свою карьеру он успел поработать помощником заместителя председателя Комитета по культуре в Госдуме, председателем Совета директоров телеканала O2TV, а также кураторам развития медийных проектов в компаниях холдинга «Базовый элемент».

Бывший гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков покинул территорию России в ноябре 2023 года, когда против него и его партнера возбудили уголовное дело о вымогательстве. Выяснилось, что он успел скрыться в Турции. 19 февраля 2024 года МВД России объявило Щербакова в международный розыск.

После отставки экс-гендиректора временно исполняющим его обязанности был назначен Эдуард Суворов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федора Щербакова заочно арестовали.

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