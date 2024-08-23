Пригожин предложил обманутой мошенниками Долиной помощь

Певица отправила продюсеру ответное сообщение.

Продюсер Иосиф Пригожин предлагал обманутой мошенниками певице Ларисе Долиной помощь. Об этом он сообщил в беседе с Lenta.ru.

«Мы как коллеги и друзья написали ей сообщение: „Нужна ли наша помощь, чем мы можем быть полезны?“. Она сказала, что если понадобится, она обратится. Так она сказала, что сама справится со всем этим делом», — рассказал он.

Пригожин также уточнил у коллеги, действительно ли распространяемая в СМИ информация правдива. Однако певица лишь отметила, что сама разберется с существующими проблемами и не раскрыла деталей ситуации.

Недавно Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые заставили ее продать 236-метровую квартиру, а полученные средства (около 180 миллионов) перевести на якобы «безопасный» счет. В итоге Долина лишилась и квартиры, и денег.

Теперь певица пытается отсудить жилье у покупательницы квартиры Полины Лурье. Долина обвиняет 34-летнюю мать-одиночку в связях с мошенниками и требует у суда признать сделку недействительной. Если суд удовлетворит требование знаменитости, то она получит квартиру назад, но будет должна вернуть покупательнице деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы шансы у Ларисы Долиной вернуть элитную квартиру.