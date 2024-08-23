Молдавский блок «Победа» оспорит отказ в регистрации для участия в выборах

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 83 0

Политический блок намерен обратиться в суд.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Молдавский оппозиционный блок «Победа» намерен оспорить решение апелляционной палаты, отклонившей их иск об аннулировании решения ЦИК об отказе в регистрации блока для участия в президентских выборах и референдуме. Об этом заявила депутат Молдавии, вице-председатель партии «Шор», исполнительный секретарь исполкома политического блока «Победа» Марина Таубер в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Такие решения судов, они ожидаемы. Мы будем использовать все законные методы. Нас это не остановит. Блок „Победа“ во главе с Иланом Шором заготовил ряд сценариев и вариантов участия в президентских выборах и в референдуме. Мы продолжим нашу борьбу за Василия Андреевича Болю, потому что это достойный кандидат. Именно он с поддержкой Илона Шора и всей нашей команды сможет вывести страну из руин, из разрухи, из-за этих проблем», — подчеркнула политик.

Сейчас блок намерен обратиться в суд в попытке оспорить принятое решение.

«Мы, конечно же, будем оспаривать данное решение и в Высшей судебной палате. Но, повторюсь, мы очень хотим, чтобы, наконец, такие судьи начали принимать грамотные, профессиональные и аполитичные решения», — отметила Марина Таубер.

Мириться с текущим положением дел, когда Молдавия, по сути, превращается в западного сателлита, «Победа» не намерена.

«У нас пытаются украсть нашу идентичность, наш язык, нашу свободу. Пытаются даже сделать все возможное, чтобы Молдова из независимой страны стала придатком другой страны и колонией. Поэтому наша борьба за то, что важно для наших детей, для наших внуков, для наших правнуков», — заключил Таубер.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Молдавии устроили митинг в Кишиневе в поддержку Гуцул и Таубер.

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