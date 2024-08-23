В России создадут сеть Центров мониторинга фактического питания

В России появится сеть региональных Центров мониторинга фактического питания населения. Главным организатором проекта является Федеральное государственное бюджетное учреждение науки (ФГБУН) «Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания и биотехнологии» при поддержке Минобрнауки и Минздрава РФ, Роспотребнадзора и Российской академией наук (РАН). Об этом сообщается в материале «Известий».

Работа каждого центра будет заключаться в приобщении регионов к правильному питанию, а также оперативном реагировании на возникновение дефицитов разного рода полезных веществ в еде. Кроме того, эксперты займутся составлением оптимальных рационов для разных групп населения с учетом локальной специфики. Местные власти получат от них рекомендации по производству обогащенных специализированных продуктов.

Как отметил один из авторов проекта, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России и академик РАН Виктор Тутельян, в разработке рационов специалисты намерены задействовать ресурсы региона. Значительная часть жителей РФ живут в суровых климатических условиях, поэтому локальным производителям необходимо определить направления, в которых они могут занять лидирующие позиции.

Таким образом, будут выделены реальные потребности людей в каждом населенном пункте России, продовольственная корзина станет актуальной и соответствующей этим потребностям, а не условным набором продуктов, растянутым на всю страну.

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