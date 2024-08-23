В России создадут сеть Центров мониторинга фактического питания

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 54 0

Эксперты будут разрабатывать сбалансированные рационы для разных групп населения.

В России создадут сеть Центров мониторинга фактического питания

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России появится сеть региональных Центров мониторинга фактического питания населения. Главным организатором проекта является Федеральное государственное бюджетное учреждение науки (ФГБУН) «Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания и биотехнологии» при поддержке Минобрнауки и Минздрава РФ, Роспотребнадзора и Российской академией наук (РАН). Об этом сообщается в материале «Известий».

Работа каждого центра будет заключаться в приобщении регионов к правильному питанию, а также оперативном реагировании на возникновение дефицитов разного рода полезных веществ в еде. Кроме того, эксперты займутся составлением оптимальных рационов для разных групп населения с учетом локальной специфики. Местные власти получат от них рекомендации по производству обогащенных специализированных продуктов.

Как отметил один из авторов проекта, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России и академик РАН Виктор Тутельян, в разработке рационов специалисты намерены задействовать ресурсы региона. Значительная часть жителей РФ живут в суровых климатических условиях, поэтому локальным производителям необходимо определить направления, в которых они могут занять лидирующие позиции.

Таким образом, будут выделены реальные потребности людей в каждом населенном пункте России, продовольственная корзина станет актуальной и соответствующей этим потребностям, а не условным набором продуктов, растянутым на всю страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выявить у себя опасную зависимость от еды.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

Последние новости

23:00
Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу
22:40
Ковальчук рассказала о первой брачной ночи с Харламовым
22:20
Проходящих военную службу предложили освобождать от уголовной ответственности
22:00
Нарушитель или нет? На авто Бедроса Киркорова выписан 41 штраф
21:40
Водитель заставил школьницу ехать на ступеньках автобуса
21:20
На Ростовской АЭС отключили от сети энергоблок № 1

Сейчас читают

Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом: что известно к этому часу
Холодный расчет: что делать при кровотечении из носа
Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака