На полной скорости: отношения России и Китая получили новый виток развития

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 68 0

После визита китайской делегации в Москву ускорились поставки товаров в КНР

На полной скорости: отношения России и Китая получили новый виток развития

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Торговое партнерство обеих стран расширилось после визита премьера Государственного совета Поднебесной в Москву.

Визит премьера Государственного совета КНР Ли Цяна в Москву ускорило динамику развития торговых отношений с Россией. Об этом пишет EADaily.

Китайская делегация провела переговоры с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 22 августа, после чего был подписан ряд соглашений. Так, издание выделило, например, ускорение консультаций по санитарным требованиям для поставок сразу нескольких категорий товаров.

Речь идет о поставках в Китай российской свинины. При этом расширился список сотрудничающих со страной предприятий. Отмечается, что последние помогут приблизить старт экспорта уже готовой мясной продукции китайским партнерам. Важно отметить, что это затрагивает и поставку в Китай российской пшеницы, рапса, озимых видов ячменя, а также кормов для продуктивных животных.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФПИ заявил об удвоении товарооборота между Китаем и Россией. Причем прибывшая делегация также встретилась с президентом России Владимиром Путиным — переговоры состоялись в Кремле.

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