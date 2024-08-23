Променяла любовь на деньги? Что происходит в личной жизни Седоковой

Певица вновь выясняет на публике отношения с мужем. Неужели на этот раз пара близка к разводу?

Певица Анна Седокова сообщила подписчикам, что проходит сейчас сложный путь трансформации. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале после публичных обвинений ее мужа Яниса Тимма в том, что артистка променяла их любовь на деньги.

Латвийский баскетболист Янис Тимма на днях стал публично обвинять Седокову в корысти. Артистка далеко не сразу прокомментировала подобное поведение супруга, и лишь недавно оставила лишь загадочное послание.

«Я прохожу сложный путь трансформации. Сложный путь в личной жизни», — написала она.

Певица пояснила, что не хочет никак комментировать случившееся, а старается видеть во всем лишь позитив.

«Но не хочу пока давать никакие комментарии. Хочу мыслить позитивно и находить в самых не простых ситуациях хорошее. Ведь мы всегда так делали, правда?» — обращается с вопросом она к своей аудитории.

Многие подписчики поддержали Седокову и выразили мнение, что отношениях с супругом у певицы сейчас действительно не самые лучшие.

Анна Седокова вышла замуж за Яниса Тимма в 2020 году. Артистка уже не раз отмечала в своем личном блоге, что у нее с мужем очень непростые отношения, и что иногда свои разборки они выносят на публику. Уже не раз ходили слухи об их расставании, но до развода пока что дело не доходило.

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