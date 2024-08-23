«Лунное» лицо: правда ли, что стресс вызывает отеки и высыпания на коже

В Сети распространилось мнение о том, что кортизол вызывает прыщи, одутловатость, горб на шее, мешки под глазами и вздутие живота.

Согласно одному из последних трендов соцсетей, так называемое «кортизоловое» или «лунное» лицо — опухшее, отекшее, с высыпаниями на коже — это следствие избытка в организме гормона стресса — кортизола. Так ли это на самом деле, выяснило издание Daily Mail.

Мнение о влиянии кортизола на внешность во многом сформировала история актрисы Эми Шумер, лицо которой подписчики сочли слишком опухшим и красным. Расстроенная знаменитость прошла обследование и выяснила, что у нее так называемый синдром Кушинга — заболевание, которое среди прочего вызывает ожирение, нездоровый румянец на лице и атрофию мышц из-за повышенного уровня кортизола.

Окончательный «приговор» гормону стресса вынесла популярный тиктокер Лиз Тенуто, которая заявила, что кортизол якобы провоцирует появление прыщей, одутловатости, горба на шее, отеков вокруг глаз, вздутия живота и «многого другого».

При этом врачи не подтверждают сильного влияния кортизола на внешность и советуют искать причины одутловатости лица в другом.

Так, клинический психолог Раждита Синха утверждает, что для появления заметного, непреходящего эффекта на лице должен быть очень высокий уровень стресса. Скорее, считает врач, подобные изменения могут быть вызваны колебаниями веса или старением.

По словам специалиста, хронический стресс действительно может способствовать выбросу в кровь большого количества кортизола, что приводит к отекам. Однако это обычно наблюдается только у тех, кто восстанавливается после операции, принимает стероиды или страдает болезнями, подобными синдрому Кушинга.

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