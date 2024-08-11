Чудо-напиток или пустышка: правда ли, что «рисземпик» помогает похудеть

Как настоянная на белом рисе вода на самом деле влияет на организм?

В соцсетях набирает обороты новый тренд — напиток из риса, который, как утверждается, столь же эффективен для похудения, как и знаменитый препарат «Оземпик». Однако так ли это на самом деле? На этот вопрос изданию «Доктор Питер» ответила врач-диетолог Елена Парецкая.

В сети «чудо-напиток» на основе риса уже получил соответствующее название — «рисземпик». Приготовить его проще простого: нужно всего лишь залить горсть белого риса теплой водой, дать настояться в течение ночи, а утром слить воду и добавить в нее немного сока лайма или лимона. Пить «снадобье» надо сразу после пробуждения натощак.

Судя по комментариям в сети, сформировалась уже целая «секта» поклонников «рисземпика», которые приписывают напитку способность насыщать организм питательными веществами, нормализовать работу кишечника и уровень сахара в крови и прочие чудодейственные свойства.

Однако Парецкая заявляет, что для похудения обычная рисовая вода, что и представляет собой «рисземпик», бесполезна.

«Такой напиток не принесет никакой пользы и уж тем более не поможет вам похудеть. Единственное, чего вы добьетесь, — это крепящего эффекта. То есть рисовая вода воздействует на стул, а также может сработать как сорбент», — пояснила врач.

Более того, добавила Парецкая, при болезнях желудочно-кишечного тракта выпитая натощак рисовая вода может спровоцировать тошноту, спазмы и боли в подреберье.

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