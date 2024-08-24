«Не готовит»: Андрей Губин пожаловался на свою новую девушку

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 217 0

Андрей Губин признался, что его девушка не готовит

Фото, видео: Елизавета Клементьева / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артист признался, что у нее непростой характер.

Избранница певца Андрея Губина обычно не готовит дома, пара ходит по ресторанам. Об этом артист рассказал 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе».

Андрей Губин еще ухаживает за своей избранницей, поэтому полноценной парой их пока называть рано. Впрочем, певец уже понял, что у его возлюбленной непростой характер. Губин признался, что любит горы, но заставить его девушку отправиться с ним на прогулку ему не под силу. 

«Ее не заставишь, она сама мной повелевает», — заявил Андрей Губин.

Известно, что Губин не был официально женат и не обзавелся наследниками. Он был в отношениях с Елизаветой Саутиной, которой артист посвятил песню «Лиза». К сожалению, их романтические отношения продлились всего год и закончились по причине напряженного гастрольного графика певца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропал внебрачный сын Андрея Губина и почему он не помогает больному отцу.

+19° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Трин Луны и Сатурна: как лучше провести 24 августа

Последние новости

23:06
«Удивительный человек»: Сиднев об умершем Александре Бялко
22:46
Два россиянина погибли на сухогрузе у берегов Турции
22:26
Алена Делона похоронили в его поместье в Души
22:06
Захарова высказалась о поздравлении Литвы с днем независимости Украины
21:46
«Оливьешки похрумкаю»: SHAMAN о свадьбе Григория Лепса
21:26
Умер бывший игрок клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

Сейчас читают

«Неоколония в жестком варианте»: эксперт высказался о «независимости» Украины
«Умерла на корточках»: за что американец жестоко расправился с невестой в Одинцове
Выбрался из тени: Губин впервые за много лет вышел в свет и рассказал о своей жизни
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака