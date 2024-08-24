Стало известно о подготовке ВСУ нападения на Херсонскую область с Черного моря

Боевики намерены высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы, используя большое количество безэкипажных катеров и штурмовых лодок при поддержке вертолетов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены совершить попытку высадки на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Враг снова попытается предпринять высадку с одной целью — поставить там флаги и показать Западу, что они якобы закрепились на территории Херсонской области», — заявил Сальдо.

Операцию киевский режим намерен совершить при помощи большого количества безэкипажных катеров, штурмовых лодок и при поддержке вертолетов. А приурочить все это боевики решили ко Дню независимости Украины. При этом координацию плана взяли на себя силы специальных операций НАТО.

«Ради очередной медийной акции Киев готов бросить на смерть множество людей, сотни, а может и тысячи, из которых гарантировано будут убиты. Российские военнослужащие готовы встретить врага во всеоружии и дать ему сокрушительный отпор», — написал Сальдо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС.