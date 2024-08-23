«Акт ядерного терроризма»: ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС

Атомная электростанция находится примерно в 110 километрах от границы с Украиной.

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, киевский режим предпринял атаку на атомную электростанцию в Курчатове ночью 22 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это «актом ядерного терроризма», требующего незамедлительной реакции МАГАТЭ.

Беспилотник сбили в районе Курской АЭС ночью 22 августа. Источник подчеркнул, что дрон обнаружили недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива.

Планы Украины по атаке на Курскую АЭС

Несколько дней назад военкор Марат Хайруллин со ссылкой на собственные источники сообщил, что Киев планирует устроить ядерную провокацию на территории Курской области. По данным информатора, украинские боевики намереваются взорвать твак называемую «грязную» ядерную бомбу и нанести удары по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС.

Позднее в Минобороны России заявили, что серьезно относятся к информации о готовящемся ударе киевского режима по Курской АЭС. По независимым каналам начали поступать соответствующие сообщения, заявили в ведомстве.

В МИД России подчеркивали, что действия Киева создают не только прямую угрозу для Курской АЭС, результатом чего может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава МАГАТЭ Гросси посетит Курскую АЭС уже на следующей неделе.