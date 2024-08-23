«Акт ядерного терроризма»: ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС

Захарова назвала актом ядерного терроризма попытку Киева атаковать Курскую АЭС
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Атомная электростанция находится примерно в 110 километрах от границы с Украиной.
Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.
По данным агентства, киевский режим предпринял атаку на атомную электростанцию в Курчатове ночью 22 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это «актом ядерного терроризма», требующего незамедлительной реакции МАГАТЭ.
Беспилотник сбили в районе Курской АЭС ночью 22 августа. Источник подчеркнул, что дрон обнаружили недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива.
Планы Украины по атаке на Курскую АЭС
Несколько дней назад военкор Марат Хайруллин со ссылкой на собственные источники сообщил, что Киев планирует устроить ядерную провокацию на территории Курской области. По данным информатора, украинские боевики намереваются взорвать твак называемую «грязную» ядерную бомбу и нанести удары по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС.
Позднее в Минобороны России заявили, что серьезно относятся к информации о готовящемся ударе киевского режима по Курской АЭС. По независимым каналам начали поступать соответствующие сообщения, заявили в ведомстве.
В МИД России подчеркивали, что действия Киева создают не только прямую угрозу для Курской АЭС, результатом чего может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава МАГАТЭ Гросси посетит Курскую АЭС уже на следующей неделе.
- 23 авг
- ВСУ потеряли более пяти тысяч боевиков в Курской области
- 23 авг
- В компании неонацистов: в Суджу незаконно проник немецкий корреспондент
- 23 авг
- «Провал по лайкам»: в ВСУ раскрыли реальные цели нападения на Курскую область
- 23 авг
- «Суровое наказание»: как Россия ответит на вылазку ВСУ в Курской области
- 22 авг
- «Историческое событие»: житель Суджи преодолел 60 километров под обстрелами ВСУ
- 22 авг
- Глава МАГАТЭ Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе
- 22 авг
- Путин провел совещание по ситуации в приграничных регионах: главное
- 22 авг
- Пенсионерка три дня пряталась в яме от украинских боевиков в Курской области
- 22 авг
- Путин наградил Орденами мужества погибших в Курской области волонтеров
- 22 авг
- Путин заявил о попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
Читайте также
69%
0.31 101.61
-0.01
Нашли ошибку?