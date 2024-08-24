Могут думать и все слышать? Ученые рассказали, что происходит с человеком в коме

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 56 0

NEJМ: пациенты в коме могут мысленно реагировать на задания и просьбы

Могут думать и все слышать? Ученые рассказали, что происходит с человеком в коме

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Sand

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Опубликованы результаты исследования с более 200 пациентами, пребывающим в этом состоянии.

Ученые выяснили, что каждый четвертый пациент, находящийся в коме, может не только слышать то, что ему говорят, но и мысленно реагировать на различные задания и просьбы. Результаты исследования были опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Эксперимент, в котором приняли участие более 200 взрослых пациентов с расстройствами сознания после черепно-мозговых травм, проводился с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ). Были выбраны мужчины и женщины в возрасте около 37 лет, а оценка реакций проводилась в среднем спустя восемь месяцев после травмы.

По результатам исследования, 60 из 241 участника (25%) смогли выполнить когнитивные задачи, находясь в вегетативном состоянии. Ученые назвали данную способность когнитивно-моторной диссоциацией. Стоит отметить, что это явление присуще в основном молодым пациентам с длительным периодом времени после травмы и травмой головного мозга как этиологическим фактором.

«Минимум четверть (25%) пациентов в так называемом вегетативном состоянии демонстрируют отчетливую мозговую активность в ответ на просьбы представить, как они играют в теннис или открывают и закрывают ладонь. Причем активность эта наблюдалась ровно в тех зонах мозга, в которых она должна наблюдаться», — прокомментировала итоги исследования в своем Telegram-канале биолог Ирина Якутенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать при кровотечении из носа.

+19° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Трин Луны и Сатурна: как лучше провести 24 августа

Последние новости

23:06
«Удивительный человек»: Сиднев об умершем Александре Бялко
22:46
Два россиянина погибли на сухогрузе у берегов Турции
22:26
Алена Делона похоронили в его поместье в Души
22:06
Захарова высказалась о поздравлении Литвы с днем независимости Украины
21:46
«Оливьешки похрумкаю»: SHAMAN о свадьбе Григория Лепса
21:26
Умер бывший игрок клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

Сейчас читают

«Неоколония в жестком варианте»: эксперт высказался о «независимости» Украины
«Умерла на корточках»: за что американец жестоко расправился с невестой в Одинцове
Выбрался из тени: Губин впервые за много лет вышел в свет и рассказал о своей жизни
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака