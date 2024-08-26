Нелегитимный лидер Незалежной нарушает законы собственной страны.

На этой неделе с подачи президента* Украины Владимира Зеленского Верховная рада приняла закон, который фактически ликвидирует каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) в стране.

И ведь в чем главная подлость? Зеленский прекрасно понимает, что нарушает законы собственной страны. Недаром Киев одновременно ратифицировал Римский статут, то есть ввел Украину под юрисдикцию международного уголовного суда, но с отсрочкой на семь лет, чтобы никто из команды Зеленского и бойцов ВСУ не попал под этот самый суд, за совершаемые преступления. Украина отметила День независимости. С каким багажом? Разбирался корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

День Зависимости

На зачищенной от людей улице, в окружении многочисленной охраны и почетного караула нелегитимный Зеленский возлагает цветы к стене павших. А на бескрайних просторах Украины продолжают охотиться на людей.

Где-то под Киевом молодые и опрятные юноши поют патриотические гимны Зеленскому, а под Одессой идет перевоспитание несогласных с Зеленским.

Украина встретила 33-ю годовщину Независимости, хотя приставка «не» в этом слове уже давно лишняя. В пору отмечать день полной зависимости. В 13-минутном обращении по случаю праздника актер Зеленский в который раз обещает украинцам «перемогу».

Запрет УПЦ

На молебне в Софийском Соборе, Зеленский рядом с Епифанием, главой раскольнической православной церкви Украины, молятся по-новому, независимому. Зеленский подписал закон, запрещающий каноническую православную церковь.

И как тут не сказать: «Прости Господи, не ведают, что творят».

«Каждый священнослужитель должен сделать выбор: или он с Украиной, и тогда добро пожаловать в ряды церкви, или он против Украины и выбирает направление — или в Ростов, или в Москву, но точно не на Украину», — заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко, кажется, бесновался больше всех. Это ведь именно он, по указанию заокеанских хозяев, еще семь лет назад, начал создавать карманную, лояльную офису президента Православную церковь Украины, которая должна была заменить каноническую УПЦ. В ход шли налеты на храмы, рейдерские захваты святынь, таких как Киево-Печерская Лавра, и совсем дикие методы, словно прямиком из языческих времен.

«Подгоняли артиллерию, стреляли по храмам, начинались аресты священнослужителей, начинались откровенные убийства священнослужителей и верующих людей», — сообщил настоятель Свято-Тихвинского храма города Лисичанск Андрей Павленко.

Протоирей Андрей Павленко сейчас без страха за жизнь близких служит Богу и людям. У себя на родине, на Украине, священнослужитель прошел через арест и пытки, восемь месяцев за решеткой, но от веры своей не отрекся.

«Раскол в Писании не смывается даже мученической кровью, грех раскола. То есть, получается, идите в раскол и умрите духовно, а потом и физически», — пояснил настоятель Свято-Тихвинского храма города Лисичанск Андрей Павленко.

Главную роль в уничтожении канонического православия в Незалежной, конечно, сыграли США, а конкретно — две организации. Первая — это Международный Альянс религиозных свобод, эту структуру со штаб-квартирой в Вашингтоне называют религиозным НАТО. В описании Альянса много красивых слов про свободу вероисповедания. По случайному совпадению американское правительство создало ее примерно тогда же, когда Порошенко отправился за томосом (указ поместной православной церкви по вопросу церковного устройства. — Прим. ред.) в Стамбул.

«Представители этого альянса активно взаимодействовали с различными религиозными организациями, которые зарегистрированы на Украине. Это протестанты, неопротестанты, баптисты, адвентисты седьмого дня, саентологи, свидетели Иеговы. При встрече Зеленского с представителями данных религиозных организаций на заседании всеукраинского совета церквей представители данных организаций дали согласие на запрет УПЦ», — сообщил судебный эксперт, религиовед Иванишко Игорь.

На Украине сегодня более 70 религиозных организаций, большая часть из которых запрещена в России. По сути, это секты. Активную связь с этими квазирелигиозными структурами плотно поддерживала еще одна сомнительная контора при Госдепе — Управление по религиозным свободам США. Как выясняется, ее представители не вылезали из офиса Порошенко, а потом и Зеленского.

«Получается, что большая структура при госдепе США виновна в запрете украинской православной церкви. Мы ожидаем, что две данные организации будут признаны нежелательными на территории Российской Федерации», — заявил судебный эксперт, религиовед Иванишко Игорь.

США действовали и через Константинопольского патриарха Варфоломея, это он, в нарушение всех канонов, выдал томос Порошенко, своего рода ярлык, что отныне украинская церковь подчиняется Стамбулу.

«Приехала делегация Константинопольского патриархата для того, чтобы соблюсти свои интересы, но они слетаются как стервятники — для того, чтобы потом делить то, что останется от украинской церкви. И все это происходит при молчании правозащитников, западных правозащитников, политиков, общественных организаций», — рассказал заместитель директора института Европы российской академии наук, руководитель центра по изучению проблем религии и общества института Европы Лункин Роман.

Эта осатанелая война против УПЦ особенно поражает, учитывая, что еще два года назад после начала СВО украинская православная церковь Московского патриархата объявила о своей самостоятельности. Она лишь, как говорят священнослужители, окормляла свою паству: указывала верный жизненный путь, утешала, согревала, и никогда не была оружием Кремля, как пытаются представить это в Киеве. Тогда зачем же сейчас, в очень нелегкое для украинцев время, отнимать у людей последнее утешение?

«Это их коренная задача — уничтожить единое духовное наследие народов исторической Руси, фрагментировать их и направить друг против друга. Это просто эксперимент по созданию такого духовного зомби, когда историческая вера украинцев, их принадлежность к церкви ликвидируется и заменяется таким политическим суррогатом», — пояснил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По разным оценкам, сегодня на Украине порядка семи миллионов православных. Тех, что привыкли молиться на иконы святых без трезубцев. В 33-ю годовщину независимости Украины нелегитимный президент пытается заставить поверить людей в какого-то другого бога.

«То, что пришло к власти вместе с Зеленским, это, конечно, просто ужас и кошмар. Это люди, которые вот как говорят, ни флага, ни родины. То есть за громкими словами, что они патриоты, блюдут интересы государства, я вижу только желание как можно дольше удержаться при кормушке, наворовать и свалить», — сообщил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Режим Зеленского, узурпировав власть, делает все, чтобы Украина исчезла как государство. Запрет канонической церкви — это еще один их верный шаг к пропасти.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.