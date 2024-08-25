Тела женщины и ребенка нашли под окнами жилого дома в Москве

Предварительно, в квартире погибших заперся глава семейства.

Под окнами жилого дома на юго-востоке Москвы обнаружены тела женщины и малолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Уточняется, что все произошло на улице Красноказарменная. При этом пресс-служба СУ Следственного комитета по Москве сообщила, что у женщины и ребенка обнаружены травмы, характерные при падении с высоты.

Предварительно, в квартире погибших заперся глава семейства. По информации прокуратуры, предварительно, «в квартире находится мужчина 1985 года рождения».

Сейчас на месте работают столичные следователи, а работу правоохранительных органов координирует Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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