Тела женщины и ребенка нашли под окнами жилого дома в Москве

|
Евгения Романова
Евгения Романова 86 0

Прокуратура: тела женщины и ребенка обнаружены под окнами дома в Москве

Фото, видео: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Предварительно, в квартире погибших заперся глава семейства.

Под окнами жилого дома на юго-востоке Москвы обнаружены тела женщины и малолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Уточняется, что все произошло на улице Красноказарменная. При этом пресс-служба СУ Следственного комитета по Москве сообщила, что у женщины и ребенка обнаружены травмы, характерные при падении с высоты.

Предварительно, в квартире погибших заперся глава семейства. По информации прокуратуры, предварительно, «в квартире находится мужчина 1985 года рождения».

Сейчас на месте работают столичные следователи, а работу правоохранительных органов координирует Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Одинцово американец жестоко убил россиянку и сбежал в Турцию. Подозреваемым в убийстве девушки оказался ее жених — незадолго до трагедии он предложил ей руку и сердце. Позднее житель Одинцова рассказал в эксклюзивной беседе, за что американец жестоко расправился с невестой.

+25° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в танце с Венерой: как лучше провести 25 августа

Последние новости

18:27
«В этом году»: слепой мальчик-Ванга предрек конец киевского режима
18:14
«Мое спасение»: Стас Михайлов объяснил, почему всегда носит большой нательный крест
18:01
Уже нашел замену? Аффлека заметили в компании дочери Кеннеди
17:44
Андрей Губин высказался об отношениях Григория Лепса с 18-летней девушкой
17:23
В МИД Франции отказались комментировать задержание Дурова
17:04
Тест в помощь: как самостоятельно оценить риск развития сахарного диабета

Сейчас читают

«Услышали взрыв»: кадры с места обстрела Ракитного в Белгородской области
Нырял 650 раз: японец ищет останки жены, погибшей во время цунами 10 лет назад
SHAMAN объяснил отсутствие обручального кольца на пальце
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2