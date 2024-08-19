«Это мой мужчина»: жена Омарова об их романе за спиной у Бородиной

Валерия поделилась с подписчиками подробностями отношений с предпринимателем.

Молодая жена Курбана Омарова Валерия в общении с подписчиками поделилась тем, как начинался ее роман с предпринимателем за спиной ничего не подозревавшей тогда Ксении Бородиной.

Девушка призналась, что при знакомстве с мужем телеведущей, сразу ощутила в нем родственную душу и поняла — «это мой мужчина».

«Как это было у меня: все эти правила мудрецов из соцсетей на мне не сработали, я не придерживалась этих советов: „Выдержи паузу, не звони первой, будь холодной“ и так далее. Мне было настолько уютно, как будто две родные души встретились. Наши телефонные разговоры с утра до поздней ночи, прогулки в парках и множество других дорогих моему сердцу моментов. Я рада, что мы смогли сохранить эти чувства и приумножить», — цитирует Валерию 7Дней.

Отношения Омарова и Валерии начались около четырех лет назад, когда бизнесмен еще был супругом Бородиной. По словам телеведущей, вывести мужа на чистую воду она смогла только с помощью частного детектива.

Валерия же утверждает, что Омаров скрывал от нее, что женат, а когда она узнала об этом, то немедленно с ним рассталась. И только когда Бородина, узнавшая об измене, выставила супруга за дверь, он бросился возвращать Валерию.

На днях молодая супруга Омарома призналась, что у нее нет близких подруг. Связано это с печальным опытом общения с девушками в прошлом.

Валерия заявила, что в женской дружбе она разочаровалась в детстве. Уже тогда ее предавали и строили козни за спиной. Поэтому с тех пор искать себе подруг она не стала.

Она добавила, что были такие люди, которые, повзрослев, пытались наладить с ней вновь контакт. Но для Валерии эти действия выглядели фальшиво и не искренне. Да и сама девушка не испытывает нехватку общения. Ей хватает любимого мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Омаров познакомил жену с родителями.