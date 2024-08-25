«В этом году»: слепой мальчик-Ванга предрек конец киевского режима

Юный прорицатель увидел «истерику» на Украине.

Незрячий 12-летний мальчик Саша, который стал главной сенсацией лета и получил прозвище «мальчик-Ванга», предрек скорый конец киевского режима. Как и когда это случится, юный провидец рассказал в интервью федеральному телеканалу.

«Это будет в этом году. И в этот день очень много всего произойдет. Во-первых, у них какая-то истерика будет на Украине. Я слышал, что сейчас там звонки подслушивают некоторые. У них будет какая-то истерика по поводу этих… Там шпиончики у них какие-то работают, сидят. И у них там какая-то истерика будет, и все аппараты у них там сломаются, все уйдут оттуда. Что-то там произойдет. Но при этом с обычными людьми ничего не будет. Это будет касаться этих, которые подслушивают. А в Москве в этот момент будет какое-то очень сильное, будет что-то похожее на полнолуние», — предсказал Саша.

Мальчик также предвидит трудный сентябрь для некоторых стран. В них, по словам провидца, в течение четырех-шести дней будут происходить «несчастья», а люди будут ходить хмурые, с испорченным настроением. О каких странах идет речь, и что конкретно в них произойдет, Саша не озвучил.

Зато Лондон, по словам 12-летнего прорицателя, «рассыплется» в буквальном смысле.

«Его не затопит — он рассыплется. Все постройки, которые там были — очень знаменитые постройки — могут взять и рассыпаться», — предрек мальчик.

Мир, по словам Саши, перестанет трясти «где-то в районе ноября или декабря этого года».

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