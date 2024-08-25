Все так делают: какая распространенная привычка приводит к геморрою

Деликатную болезнь, конечно, можно вылечить, однако гораздо лучше ее предотвратить.

Любителям «засесть» с книгой или смартфоном в туалете нужно срочно отказаться от этой привычки. Иначе вскоре придется столкнуться с такими неприятными последствиями, как зуд, боль, кровотечение или, проще говоря, геморрой. Об этом пишет «Доктор Питер», ссылаясь на мнение гастроэнтерологов.

В публикации отмечается, что одна из наиболее частых причин геморроя — длительное сидение на унитазе, когда кровь скапливается в нижней точке и вызывает повышенное давление в кровеносных сосудах заднего прохода.

Болезнь можно вылечить, однако гораздо лучше ее предотвратить. Для этого гастроэнтерологи советуют не засиживаться слишком долго в туалете.

Оптимальное время для процесса дефекации — 10-15 минут. И лучше не брать с собой телефон или книгу, так как они затягивают пребывание человека в туалете.

Впрочем, стараться опорожнить кишечник как можно быстрее — тоже плохая идея. Врачи предупреждают, что чрезмерное напряжение тоже может спровоцировать геморрой, так как из-за этого увеличивается давление на сосуды в прямой кишке. Гастроэнтерологи советуют не принуждать себя и повторить попытку позже, если облегчиться естественно не получается.

Кроме того, защититься от геморроя поможет ограничение в рационе жирной, соленой и кислой пищи, а также употребление достаточного количества клетчатки и чистой воды.

Также врачи советуют больше двигаться, особенно если у вас сидячая работа, и заменить обычную туалетную бумагу на влажную.

Врач-флеболог Андрей Герасин ранее предупредил, что к развитию геморроя может привести не только долгое сидение на унитазе, но и в целом сидячий образ жизни.

По словам специалиста, отсутствие движения усиливает развитие тромбоза геморроидальных узлов, а вместе с тем воспалительный процесс. В результате происходит застой в области прямой кишки, который и повышает риски возникновения геморроя. Этот процесс грозит женщинам варикозной болезнью вен малого таза, а мужчинам — варикоцеле.

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