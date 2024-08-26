Четыре ребенка пострадали в результате ДТП в центре Москвы

В результате столкновения двух легковых автомобилей в центре Москвы пострадали четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Авария произошла на улице Земляной вал возле дома номер 73 в воскресенье в 20:00 по московскому времени. В результате столкновения у одной из машин было разбито лобовое стекло, четыре ребенка получили травмы. В каком они находятся состоянии, пока неизвестно. Сотрудники Госавтоинспекции ведут расследование обстоятельств ДТП.

К слову, за последние несколько недель это не первый случай, когда дети становятся участниками ДТП. Так, в Петербурге 23-летний водитель сбил семилетнего мальчика. Машина двигалась по дворовой территории, когда из-за припаркованного у обочины автомобиля на проезжую часть выбежал ребенок. Водитель Chery Tiggo не успел затормозить и совершил наезд. В результате ДТП ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что мальчик скончался в больнице.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как гонщик едва не погиб на трассе в США.